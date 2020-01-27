2020-01-27T14:42:08+03:00
Общество

Директор "Мурманского рыбокомбината" задолжал своим сотрудникам почти полтора миллиона рублей

Делом заинтересовалась прокуратура, и начальнику пришлось найти деньги на зарплату
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Несколько месяцев работникам приходилось сидеть без зарплаты.Несколько месяцев работникам приходилось сидеть без зарплаты.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Когда сотрудники работают без зарплаты – начальство только радуется, ведь это бесплатный труд! Так и директор компании «Мурманский рыбокомбинат» решил оставить персонал без денег, наверняка, и так проживут. Однако когда терпение работников лопнуло, они пошли искать справедливость.

- В 2019 году в правоохранительные органы обратились сотрудники организации, которым несколько месяцев не выплачивали зарплату или платили частично. Выяснилось, что АО «Мурманский рыбокомбинат» накопило задолженность по оплате труда на общую сумму более 1,4 миллионов рублей, - рассказала «КП» начальник пресс-службы прокуратуры Мурманской области Анжелика Черногубова.

На недобросовестного директора завели дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». Организации выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.

После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников компании восстановлены, задолженность по зарплате полностью погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На дороге от Заозерска до Спутника из снежного плена вызволяли четыре автомобиля
Социальные предприниматели Мурманской области могут получить субсидии
Директор "Мурманского рыбокомбината" задолжал своим сотрудникам почти полтора миллиона рублей
В Мурманской области ожидаются крепкие морозы до - 33 градусов
Тело умершего в Кабо-Верде моряка из Мурманска привезли на Родину
Мурманск занял 37 место в рейтинге самых высоких домов на вторичном рынке
Погода экстремальная: В аутсайдерах по уборке непрекращающегося снега - Видяево, Полярные Зори и Мурманск
Соцсети: в магазине Мурманска молодой мужчина открыл стрельбу
Антикоррупционной политикой в Мурманской области займется экс-сотрудник МВД и земляк губернатора
Во время сильной метели в Мурманске случилась первая за зиму гроза
Дорогу на Териберку снова перекрыли из-за плохой погоды
Телеканал "Пятница" покажет новый выпуск "Ревизорро" про Мурманск
В центре Мурманска без тепла и горячей воды остались 15 домов и деловой центр «Арктика»
Самолет из Санкт-Петербурга не смог приземлиться в Мурманске из-за метели
На дороге Апатиты-Кировск столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
В Кандалакше прошел флешмоб в поддержку малыша, которому собирают на лечение 155 миллионов рублей
Из-за метели федеральную трассу «Кола» от Заозерска до Спутника перекрыли
Геологи обнаружили в Мурманской области кладезь платины и никеля
Очевидцы: Рыбак в Мурмашах погиб в том месте, где сильное течение и непрочный лед
Пассажиров аэропорта «Мурманск» просят надевать маски, чтобы защититься от короновируса
Высокая оценка: Цикл мультфильмов воскресной школы в Коле признали лучшим в России
Из-за недостатка снега в Петрозаводске первенство Северо-Запада по лыжным гонкам пройдет в Кировске
Житель Гаджиево помянул погибшую экс-супругу за ее счет
Врачи Финляндии назвали результаты анализов туристов из Китая, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Коле закончили работы по передвижке моста через реку Тулому
Проект на проекте: как могла бы выглядеть несуществующая детская больница в Мурманске
В Мурманске пожарные помогли откопать приют для бездомных животных после метели