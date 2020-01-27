Директор "Мурманского рыбокомбината" задолжал своим сотрудникам почти полтора миллиона рублей

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:42:08+03:00

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Когда сотрудники работают без зарплаты – начальство только радуется, ведь это бесплатный труд! Так и директор компании «Мурманский рыбокомбинат» решил оставить персонал без денег, наверняка, и так проживут. Однако когда терпение работников лопнуло, они пошли искать справедливость.

- В 2019 году в правоохранительные органы обратились сотрудники организации, которым несколько месяцев не выплачивали зарплату или платили частично. Выяснилось, что АО «Мурманский рыбокомбинат» накопило задолженность по оплате труда на общую сумму более 1,4 миллионов рублей, - рассказала «КП» начальник пресс-службы прокуратуры Мурманской области Анжелика Черногубова.

На недобросовестного директора завели дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». Организации выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.

После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников компании восстановлены, задолженность по зарплате полностью погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU