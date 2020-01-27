2020-01-27T11:02:16+03:00
Общество

Погода экстремальная: В аутсайдерах по уборке непрекращающегося снега - Видяево, Полярные Зори и Мурманск

А количество жалоб в Мончегорске стало больше, чем в областном центре
Елена МОЛОДЦОВА
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Запчасти для автогрейдера в Видяево везут из Санкт-Петербурга.Запчасти для автогрейдера в Видяево везут из Санкт-Петербурга.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пока центральная часть России изнывает от отсутствия снега, на Кольский полуостров обрушилась вторая за минувшую неделю стена снега. В правительстве Мурманской области уже назвали погодные условия экстремальными из-за сильного ветра и обильных осадков.

- Наиболее низкий процент уборки в Видяево, Полярных Зорях и Мурманске. В первом городе причина неубранного снега в поломке двигателя автогрейдера, запчастей для которого в регионе нет. В Полярных Зорях проблемные точки – лестницы, в областном центре – межквартальные проезды и дворы, - доложил вице-губернатор Мурманской области Дмитрий Филиппов.

В Видяево причина плохо убранного поселка оказалась более чем объективной: технике 18 лет, а ее мотор оказался одним из всего четырех выпущенных в России. Вышедшую из строя деталь уже заказали в Санкт-Петербурге, она придет на днях.

- Как только перестанет идти снег, нам понадобятся сутки, чтобы убрать поселок, и двое, чтобы привести в порядок крыши, - отметили в администрации ЗАТО Видяево.

Мончегорск в отчете не прозвучал, но по информации губернатора Мурманской области Андрей Чибис, количество жалоб в этом городе уже переросло столицу Заполярья, хотя местные власти уверены, что делают все возможное.

- Нельзя останавливать на достигнутом. Меня не устраивает качество работы в муниципалитетах, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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