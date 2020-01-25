2020-01-25T17:24:59+03:00
Происшествия

Пассажиров аэропорта «Мурманск» просят надевать маски, чтобы защититься от короновируса

Северяне начинают паниковать из-за угрозы распространения эпидемии в Китае
Елена МОЛОДЦОВА
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В масках стоит появляться не только в аэропорту, но и в других общественных местах.В масках стоит появляться не только в аэропорту, но и в других общественных местах.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня за развитием эпидемии короновируса в Китае следят даже те, кто редко интересуется новостями в мире. Однако гибель людей и угроза распространения болезни приковывает к себе внимания. Жители Мурманска, чей город пользуется особой популярностью у туристов из Поднебесной, постепенно начинают поддаваться панике.

- Меня тревожит факт нового мутированного вируса из Китая! А самих китайцев почему-то меньше в нашем городе не становится. Вчера видела как в супермаркете кашляла молодая китаянка, аж взахлеб! У нас что своих вирусов не хватает? Позвонила в приемную губернатора, и секретарь ответила: «Как вы себе представляете, что город перестанет принимать туристов из Китая?» У меня вопрос: а как вы, милая барышня, представляете себе масштаб трагедии, которая может произойти в Мурманске из-за такого туризма? – пишет жительница столицы Заполярья в соцсетях.

Правда, далеко не все пользователи поддержали запаниковавшую женщину. Тем не менее, в аэропорту «Мурманск» просят соблюдать меры безопасности.

- Уважаемые пассажиры! В связи с распространением коронавируса пневмонии из Азии, просим вас перед посещением аэровокзала заблаговременно приобретать одноразовые медицинские маски. Если вы почувствовали недомогание, незамедлительно обратитесь в здравпункт аэропорта (вход расположен справа от главного входа в аэровокзал), - такое объявление появилось на сайте главной воздушной гавани Заполярья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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