Роспотребнадзор рассказал, как в Мурманской области готовятся к коронавирусу
Северян взволновала новость, что на границе с Мурманской областью госпитализировали двух китайских туристов с подозрением на коронавирус. Напомним: инцидент произошел в Ивало, расстояние между ним и Мурманском менее 300 километров.
Не удивительно, что встал вопрос, как готовятся к возможному попаданию больных коронавирусов в Мурманскую область и что делать, если это случится. Об этом "Комсомолке" рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
Так, все зарубежные рейсы встречаются сотрудниками санитарно-карантинного пункта, прямо на борту у пассажиров измеряют температуру бесконтактным тепловизором. Граждане КНР, прибывающие в область внутренними рейсами, при пересечении границы Российской Федерации осматриваются сотрудниками санитарно-карантинных пунктов в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.
- На борту воздушных судов усилен контроль за всеми пассажирами. При получении информации о случае подозрения на инфекционное заболевание на борту воздушного судна Управление будет оперативно проинформировано. В соответствии со «Схемой оповещения должностных лиц на случай выявления больных с подозрением на опасные инфекционные болезни» будут организованы необходимые противоэпидемические мероприятия, - уточнили в Роспотребнадзоре.
ИСТОЧНИК KP.RU