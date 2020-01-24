2020-01-24T16:37:25+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как в Мурманской области готовятся к коронавирусу

Китайцев в санитарно-карантинных пунктах проверяют только в Москве и Санкт-Петербурге
Мария ПАШЕНКОВА
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К гостям из Китая в последнее время во всем мире повышенное внимание.К гостям из Китая в последнее время во всем мире повышенное внимание.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Северян взволновала новость, что на границе с Мурманской областью госпитализировали двух китайских туристов с подозрением на коронавирус. Напомним: инцидент произошел в Ивало, расстояние между ним и Мурманском менее 300 километров.

Не удивительно, что встал вопрос, как готовятся к возможному попаданию больных коронавирусов в Мурманскую область и что делать, если это случится. Об этом "Комсомолке" рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Так, все зарубежные рейсы встречаются сотрудниками санитарно-карантинного пункта, прямо на борту у пассажиров измеряют температуру бесконтактным тепловизором. Граждане КНР, прибывающие в область внутренними рейсами, при пересечении границы Российской Федерации осматриваются сотрудниками санитарно-карантинных пунктов в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

- На борту воздушных судов усилен контроль за всеми пассажирами. При получении информации о случае подозрения на инфекционное заболевание на борту воздушного судна Управление будет оперативно проинформировано. В соответствии со «Схемой оповещения должностных лиц на случай выявления больных с подозрением на опасные инфекционные болезни» будут организованы необходимые противоэпидемические мероприятия, - уточнили в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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