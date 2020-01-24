2020-01-24T16:28:47+03:00
Происшествия

Угроза взрыва и ДТП: к зданию правительства Мурманской области стянуты экстренные службы

Причин для тревог сразу две
Мария ПАШЕНКОВА
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ДТП произошло прямо у здания правительства Мурманской области. Фото: vk.com/murmansk_dtpДТП произошло прямо у здания правительства Мурманской области. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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Только недавно в ФСБ сообщили, что ограничен доступ к сайту в Нидерландах, с которого в Россию шли письма с угрозами взрывов. Напомним, неизвестные давали ложную информацию о заминировании разных зданий. Коснулось это и Мурманской области.

Несмотря на все меры, ситуация не поменялась. Около 16.00 24 января к зданию правительства Мурманской области стали стягиваться экстренные службы. Правда, причин на то две.

Первая - у пересечения проспекта Ленина с улицей Карла Маркса столкнулись две машины. Подробности аварии пока неизвестны.

Вторая причина для мигалок - угроза взрыва. Только в декабре о заминировании "белого дома" сообщали четыре раза. В данный момент на месте работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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