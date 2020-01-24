Угроза взрыва и ДТП: к зданию правительства Мурманской области стянуты экстренные службы
Только недавно в ФСБ сообщили, что ограничен доступ к сайту в Нидерландах, с которого в Россию шли письма с угрозами взрывов. Напомним, неизвестные давали ложную информацию о заминировании разных зданий. Коснулось это и Мурманской области.
Несмотря на все меры, ситуация не поменялась. Около 16.00 24 января к зданию правительства Мурманской области стали стягиваться экстренные службы. Правда, причин на то две.
Первая - у пересечения проспекта Ленина с улицей Карла Маркса столкнулись две машины. Подробности аварии пока неизвестны.
Вторая причина для мигалок - угроза взрыва. Только в декабре о заминировании "белого дома" сообщали четыре раза. В данный момент на месте работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU