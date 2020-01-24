У границы с Мурманской областью госпитализировали китайцев с подозрением на коронавирус

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:09:05+03:00

К туристам из Китая в разных странах теперь повышенное внимание. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Число умерших от загадочного коронавруса в Китаев уже стремительно приближается к трем десяткам. Заразу подхватило более 600 жителей Поднебесной, некоторые провинции закрыты на карантин.

Россия и другие страны пока не закрыли свои границы для китайцев, но усилили меры безопасности. И, кажется, не зря. Так, в Ивало госпитализировали двух туристов из Ухань с подозрением на коронавирус. К слову, именно в этом городе произошла вспышка болезни.

- По словам главного врача по инфекционным заболеваниям Центральной больницы Лапландии Маркку Броаса, у пациентов взяты пробы, они отправлены на анализ в Хельсинки. Главный врач Ведомства здравоохранения и социального развития THL Танели Пуумалайнен говорит, что причин для беспокойства нет. По его словам, в Финляндии имеется хорошая готовность к отражению эпидемии, - пишет финское издание Yle.fi.

Ожидается, что диагноз китайцам поставят уже сегодня, 24 января.

Напомним: гостей из КНР в аэропорту "Мурманск" проверяют на симпотомы коронавируса. В частности, повышена ли у них температура.

ИСТОЧНИК KP.RU