Чудом не пострадали: Под Апатитами иномарку зажало между двумя фурами

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:41:10+03:00

Легковушку зажало между большегрузов, но никто не пострадал. Фото: Хибины.com

Легковушка пошла на обгон, а оказалась в западне

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Увы, аварии на федеральной трассе «Кола» не редкость. Автомобилисты торопятся побыстрее доехать до места назначения и начинают рисковать и в результате попадают в переделку.

Напомним: 3 января под Пиренгой в массовой аварии погибли водитель «ВАЗ-2107» и 9-летняя пассажирка Renault. Правда, бывает, что на дороге случаются настоящие чудеса.

Вечером 23 января серьезная авария произошла на федеральной трассе между Апатитами и Мончегорском.

- Водитель Nissan Almera пошел на обгон длинномера Volvo, не убедившись в безопасности такого маневра. В этот момент на встречной полосе оказался тягач Skania с полуприцепом, - сообщает портал Хибины.com.

Казалось бы, при таких обстоятельствах беда не минуема. Но водителю иномарки повезло. Легковушку зажало между большегрузами, но каким-то чудом люди в аварии не пострадали. Это подтвердили в УГИБДД по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU