2020-01-04T00:12:42+03:00
Происшествия

Смертельный обгон: Под Пиренгой вылетевшая на встречку иномарка унесла жизни двух человек

Федеральную трассу пришлось перекрывать на 1,5 часа
Елена ЧУМАКОВА
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Движение на федеральной трассе оказалось парализовано на полтора часа. Фото: Мурманск ДТП ЧПДвижение на федеральной трассе оказалось парализовано на полтора часа. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Еще утром от МЧС веером разлетелись сообщения: будьте аккуратнее – сильный гололед. Даже улицы городов и поселков 3 января превратились в сплошной каток, что уж говорить о крупных транспортных артериях. Увы, капризы погоды сыграли злую шутку с водителем Renault.

- В 19.30 3 января в дежурную часть поступило сообщение об аварии на федеральной трассе «Кола». По предварительной информации, водитель Renault не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2107, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

На скользкой дороге еще три машины не успели вовремя затормозить и присоединились к иномарки и ВАЗу. Однако удары уже были не такими сильными, как первый. По словам очевидцев, от красного Renault осталась только груда железа. Дорогу на 1203-1205 километре пришлось перекрыть на полтора часа.

- В аварии погибли водитель ВАЗа и пассажир Renault. Еще четыре человека пострадали. Они доставлены в медицинские учреждения. Тяжесть полученных травм устанавливается, - отметила Валерия Филиппова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Смертельный обгон: Под Пиренгой вылетевшая на встречку иномарка унесла жизни двух человек
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