В Мурманске у детского сада образовалась озеро из фекалий
Пока мурманчане отважно сражаются со снегом после сильной метели, жители улиц Маклакова и Старостина в столице Заполярья страдают от озера фекалий, которое разлилось возле детского сада №131.
- Аварийное половодье над канализационным люком около детского сада (Маклакова,7/ Старостина,7), - сообщила о ЧП мурманчанка Ольга Шенгофф.
По словам местных жителей, не ароматному озеру уже почти неделя. К коммунальщикам они обращались, но реакции должной не последовало.
- Канализация, которая идет от дошкольного учреждения, забита пищевыми отходами и жиром. Хотя эта линия не наша, сотрудники 23 января выехали на место и пробили ее. Когда текут фекалии на территорию детского сада, это ЧП, - прокомментировал "КП" генеральный директор "Мурманскводоканала" Владимир Лебедев.
Теперь зловонный водоем должен исчезнуть.
ИСТОЧНИК KP.RU