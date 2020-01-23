2020-01-23T17:09:53+03:00
Происшествия

В Мурманске у детского сада образовалась озеро из фекалий

Сотрудники "Мурманскводоканала" уже начали устранять аварию
Елена ЧУМАКОВА
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Озеро из фекалий разлилось прям у детского сада. Фото: Ольга ШенгоффОзеро из фекалий разлилось прям у детского сада. Фото: Ольга Шенгофф
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Пока мурманчане отважно сражаются со снегом после сильной метели, жители улиц Маклакова и Старостина в столице Заполярья страдают от озера фекалий, которое разлилось возле детского сада №131.

- Аварийное половодье над канализационным люком около детского сада (Маклакова,7/ Старостина,7), - сообщила о ЧП мурманчанка Ольга Шенгофф.

По словам местных жителей, не ароматному озеру уже почти неделя. К коммунальщикам они обращались, но реакции должной не последовало.

- Канализация, которая идет от дошкольного учреждения, забита пищевыми отходами и жиром. Хотя эта линия не наша, сотрудники 23 января выехали на место и пробили ее. Когда текут фекалии на территорию детского сада, это ЧП, - прокомментировал "КП" генеральный директор "Мурманскводоканала" Владимир Лебедев.

Теперь зловонный водоем должен исчезнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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