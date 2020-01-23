Штормящее море выбросило на берег в Териберке суда

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:19:09+03:00

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Когда мурманчане говорят, что в городе плохая погода, жители Териберки лишь улыбаются. Уж кому, как не им. знать, что такое непогода. Каждую зиму селяне по нескольку раз оказываются в изоляции, потому что из-за снега и ветра закрывают единственную дорогу на неселенный пункт.

22 января это случилось снова. Ветер в порывах в Териберке достигал 31 м/с, сквозь стену снега ничего нельзя было рассмотреть. А когда утром 23 числа небесная канцелярия умерила пыл, северяне увидели на берегу Баренцева моря сюрприз. Сильные волны во время шторма выкинули на берег два рыбопромысловых судна.

Глядя на их проржавевшие корпуса, северяне подумали, что лежат они на песке уже давно. Но те, кто знает каждый уголок Териберки, говорят обратное.

- Этих кораблей там раньше не было. После шторма они появились, - сообщил гид Владимир Онацкий.

Кто знает, может, суда станут новой достопримечательностью Териберки?

ИСТОЧНИК KP.RU