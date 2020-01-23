2020-01-23T17:19:09+03:00
Общество

Штормящее море выбросило на берег в Териберке суда

Старые лодки уже привлекли внимание туристов
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Выброшеннны на берег суда могут стать новой достопримечательностью Териберки. Фото: Людмила ШукшинаВыброшеннны на берег суда могут стать новой достопримечательностью Териберки. Фото: Людмила Шукшина
Изменить размер текста:

Когда мурманчане говорят, что в городе плохая погода, жители Териберки лишь улыбаются. Уж кому, как не им. знать, что такое непогода. Каждую зиму селяне по нескольку раз оказываются в изоляции, потому что из-за снега и ветра закрывают единственную дорогу на неселенный пункт.

22 января это случилось снова. Ветер в порывах в Териберке достигал 31 м/с, сквозь стену снега ничего нельзя было рассмотреть. А когда утром 23 числа небесная канцелярия умерила пыл, северяне увидели на берегу Баренцева моря сюрприз. Сильные волны во время шторма выкинули на берег два рыбопромысловых судна.

Глядя на их проржавевшие корпуса, северяне подумали, что лежат они на песке уже давно. Но те, кто знает каждый уголок Териберки, говорят обратное.

- Этих кораблей там раньше не было. После шторма они появились, - сообщил гид Владимир Онацкий.

Кто знает, может, суда станут новой достопримечательностью Териберки?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Штормящее море выбросило на берег в Териберке суда
Мошенники обогатились на 400 тысяч рублей, напугав пенсионера из Мурманска липовой аварией
В Мурманске у детского сада образовалась озеро из фекалий
Православная церковь не против строительства мечети в Мурманске
Год после трагедии: Семьи погибшего под Оленегорском экипажа Ту-22М3 до сих пор не могут оправиться
Девочку с диабетом доставили вертолетом в Мурманскую областную детскую больницу
«Язычество в чистом виде»: Митрополит Мурманский и Мончегорский раскритиковал строительство первого в Заполярье крематория
В Мурманске задержали руководителя местного филиала "Свидетелей Иеговы"*
Кот Сэм и его хозяин собираются в тур на вездеходах по Мурманской области
В Мурмашах с ночи ищут 69-летнего мужчину, который в метель отправился на рыбалку
Православных возмутила шутка "Сборной Снежногорска" про "акробатюшку"
Жителей Больничного городка в Мурманске напугали звуки выстрелов рядом с жилыми домами
Мощи Варлаама Керетского побывают в Мурманске, Апатитах и Кировске
«После метели»: На федеральной трассе от Заозерска до Спутника разрешили проезд и грузовикам
В аэропорту "Мурманск" будут проверять туристов из Китая на коронавирус