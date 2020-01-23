В Карелии ищут собаку, выпрыгнувшую из поезда Москва-Мурманск

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:24:24+03:00

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Когда вы видите на улице бродячую собаку, не стоит сразу думать, что ее обязательно выбросили хозяева. Быть может произошел несчастный случай, и четвероногий друг убежал из семьи.

Такая история приключилась с цвергпинчером Софи. Она путешествовала вместе с хозяйкой Яной Пруцевой. Вместе возвращались домой на поезде Москва-Мурманск. 21 января состав сделал остановку в Петрозаводск. И там произошла беда.

- В 17.20 во время движения поезда моя собака выпала из вагона, прямо на конец платформы на вокзале. Потом она убежала,а куда неизвестно. Кличка Софи, 1 год, боязливая, уши и хвост не купированы. Мы сами из Мурманска и города вашего совсем не знаем. Слезно прошу - помогите найти за вознаграждение! - рассказал о своем несчастье Яна.

Связаться с девушкой можно в "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU