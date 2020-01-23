Мощи Варлаама Керетского побывают в Мурманске, Апатитах и Кировске

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:41:35+03:00

После путешествия по Колському полуострову потир отправится на реставрацию. Фото: Мурманская и Мончегорская митрополия

Вновь обретенной святыне можно будет помолиться с 23 по 26 января

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Поистине уникальное событие произошло в столице Заполярья – на Кольскую землю вернулись мощи преподобного Варлаама Кретского. Напомним: святыня хранилась у старообрядцев в селе Кереть и была утрачена 70 лет назад.

Только чудо помогло священнослужителям найти антиквара, который вместе с древней чашей получил и останки великого святого. Он согласился вернуть мощи преподобного Варлаама Керетского, и 23 января ковчег со святыней прибыл в Мурманск в Спас-на-Водах.

Торжественная встреча святыни в храме сменилась Божественной литургией, которую возглавил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. После службы ковчег вынесли из алтаря, и он будет доступен всем желающим. Уже завтра, 24 января, вновь обретенная святыня отправится в Апатиты – поклониться ей можно будет в церкви Новомучеников и Исповедников Российских. На следующий день, 25 января, ковчег прибудет в Кировск в церковь Спаса Нерукотворенного образ, а 26 января вернется в Мурманск в Свято-Никольский кафедральный собор.

После этого священный потир отправится обратно в Санкт-Петербург на реконструкцию. С древней чаши уберут налет и вернут на место потерянные камни.

ИСТОЧНИК KP.RU