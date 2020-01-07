В Мурманскую область вернули мощи преподобного Варлаама Керетского, которые 70 лет хранились у антиквара

На Кольском полуострове особо почитаются трое святых, которые пришли в начале XVI века в наш суровый край и и рассказали местным язычникам о православии. Речь идет о Трифоне Печенгском, Феодорите Кольском и Варлааме Керетском. Однако так сложилось, что мощи этих святых канули в лету, и в отличии от других епархий Мурманская и Мончегорская митрополия не могла похвастаться такими святынями до недавнего времени.

Страшный пожар

- В свое время мощи Трифона Печенгского не были обретены. Затем по Северу прокатилась война, и могила была утрачена. На том месте сейчас находится братское захоронение советских воинов, погибших при освобождении Луостари. Мощи Феодорита Кольского также не обретались. 90-летним старцем он отправился в свою родную обитель на Соловках и там почил. Он был захоронен у Преображенского собора, но плита утрачена за время соловецких юнг. Известно только приблизительное место, но археологические исследования не проводились, - рассказывает митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. – Что касается Варлаама Керетского, то его мощи были обретены в начале XVIII века и были очень почитаемы поморами. Мореходы и рыбаки считали своим долгом помолиться этому заступнику всех мореплавателей Крайнего Севера.

Варлаам Керетский, действительно, не раз подтверждал, что великий святой: есть немало рассказов, как он являлся в тяжелых ситуациях, грозящих закончится гибелью, и спасал людей. Каждый раз это было ошеломляющим чудом. Прямо на корме судна или лодки появлялся старец и начинал ругаться: «А ну-ка гребите! Чего расселись? Берите весла! Что отчаялись? Бог вас вынесет, выведет! Вы только работайте». И все знали, что это Варлаам пришел и надо шевелиться и прекращать унывать – он поможет.

Преподобный Варлаам всегда поддерживал рыбаков и моряков в сложных ситуациях. Фото: Мурманская и Мончегорская митрополия

- Увы, время шло. Храмы были деревянные и часто горели. Один раз Георгиевская церковь в Керети горела, но мощи успели вынести, второй раз пожар случился уже в середине XIX века. Святыня была на втором этаже, и спасти ее не успели. Церковь и 26 домов сгорели дотла. Скорбь была страшная. Спустя три дня люди смогли приблизиться к пожарищу и обнаружили чудо Божье – на обгоревших головешках лежат сверху несколько косточек. Их собрали и поместили в специальный ковчег, - описывает те события владыка.

Вновь обметенную святыню стали почитать с еще большим усердием, а потом наступил XX век, грянула революция, а за ней наступили безбожные времена.

Разделили и разъехались

Кереть была старообрядческим селом, и даже когда священника расстреляли, люди продолжали молиться и оберегать святыню. В 1949 году случился новый пожар: мощи вынесли, но Георгиевская церковь сгорела.

- Святыню вместе с иконами и книгами, которые успели спасти из огня, хранились в избушке, в которой собирались бабушки и молились, как могли. Мне об этом рассказывала профессор Мурманского Педагогического института Галактионова, которая во время археологической экспедиции в 1961 году побывала в той избе и собственными глазами видела множество старинных вещей. Но ученых интересовали исключительно книги. Они не обратили внимания на ковчег с мощами, который им показывали старообрядцы. Местные жители не знали, как поступить со святыней – село закрывают, надо разъезжаться, храмов вокруг нет, - говорит собеседник «КП».

Последние годы ковчег хранился в коллекции собирателя древностей в Санкт-Петербурге. Фото: Мурманская и Мончегорская митрополия

С тех пор о мощах Варлаама Керетского ничего не было известно. Как поступили старообрядцы? Куда дели святыню? В свое время митрополит Митрофан обращался к старообрядцам и спрашивал, что они бы сделали в этой ситуации, и получил ответ: «Зарыли». Однако вопреки ожиданиям в селе Кереть в земле у останков той самой избушки ничего не нашлось. Позже выяснилось, что старообрядцы поступили по-другому. Они разделили мощи между собой и разъехались, но где искать потомков этих людей, никто не знал.

Обретение святыни

- Мы очень скорбели и молились, чтобы нашлась хотя бы частичка этой святыни. Издали даже книгу о жизни Варлаама Керетского. И он откликнулся на наше почитание, - продолжает свой рассказ владыка Митрофан. – Первый отклик был из Петрозаводска. В январе 2015 года в Костомукшскую епархию позвонил внук одной из тех бабушек и сказал, что та передала ему что-то, попросила беречь, а придет время передать в храм. Это была бумажка, там какие-то косточки, а на ней написано «Мощи Варлаама Керезкого». Нам дали лишь частичку этой святыни, которая теперь хранится в церкви Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Североморске.

Однако верующие Мурманской области не переставали молиться и надеяться, что отыщутся и другие частицы мощей великого святого. Господь услышал их! Откликнулся житель Лоухов – ближайшего от Керети села. У него остались не только самая крупная часть мощей, но и древняя чаша, в которой и хранилась все эти годы святыня, залитая воском под увеличительным стеклом от морского компаса. Правда, в свое время мужчина продал реликвию коллекционерам.

- Я полагаю, что этот потир – одна из тех чаш и церковной утвари, которые вывозили сюда, на Север, голландцы после реформации. Нам удалось отыскать собирателя древностей, купившего ковчег у потомка старообрядцев. Мы начали сбор средств, чтобы выкупить у него нашу северную святыню, но быстро поняли, что своими силами не справимся – сумма достаточно крупная. Ее я не назову – это коммерческая тайна. Обратились к спонсорам, которые после прочтения книги о Варлааме Керетском пожертвовали необходимые средства, и мы вернули нашу святыню. Забрать из рук коллекционеров – все равно, что вызволить из плена, - сообщает радостную весть митрополит.

Сейчас в храмах Мурманской области идет сбор средств на реставрацию древней чаши, ставшей ковчегом для мощей Кольского святого. На потире осталось всего несколько камней, да и сам металл покрылся бело-зеленым налетом.

- Конечно же, святыня должна храниться в храме Преподобного Варлаама Керетского, который должен быть построен на Кольском полуострове. У нас уже есть планы и люди, которые горят этой идеей. Есть два варианта, где возвести новую церковь – в комплексе будущего Феодоритовского монастыря или в Первомайском районе, где сегодня нет ни одного православного храма. А пока мы еще решаем, где до возведения церкви будут храниться мощи. Возможно, это будет Спас-на-Водах, - отмечает владыка Митрофан.

После новогодних праздников мощи Варлаама Керетского начнут свое путешествие по Кольскому полуострову, чтобы каждый мог приложиться к святыне и помолиться ей. В Мурманской и Мончегорской митрополии же верят, что усердная молитва поможет отыскать и мощи Феодорита Кольского на Соловках.