2020-01-22T15:48:18+03:00
Происшествия

В общежитии Мурманска по неприятному запаху нашли тело пенсионерки

От чего и как давно погибла женщина – следователям еще предстоит узнать
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Погибшую северянку обнаружили по неприятному запаху из комнаты общежития. Фото: СУ СКР по Мурманской областиПогибшую северянку обнаружили по неприятному запаху из комнаты общежития. Фото: СУ СКР по Мурманской области
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Если человек живет один, о его смерти могут узнать далеко не сразу. Так и жильцы мурманского общежития поняли, что что-то неладно, только когда в помещении стало дурно пахнуть.

Как оказалось, в общежитии, расположенном в доме №5 на улице Баумана, погибла 60-летняя женщина.

- В правоохранительные органы обратились соседи пенсионерки, почувствовавшие неприятный запах на этаже, где находилась комната северянки. Прибывшие на место следователи обнаружили тело женщины. Каких-либо телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, обнаружено не было. Обстановка в комнате не нарушена, личные и ценные вещи находились при ней. Оказалось, что женщина жила в комнате одна и злоупотребляла спиртным. Последний раз соседи видели ее живой и невредимой примерно три недели назад, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас следователи проводят процессуальную проверку. Назначена судмедэкспертиза, чтобы выяснить причину и давность смерти женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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