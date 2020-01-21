В Мурманске хотят создать лучшую школу в Арктике

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:51:37+03:00

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- В городе есть острая нехватка мест в школах. Объясню, почему. Количество детей, уменьшилось, но с другой стороны поменялись требования к зданиям и земельным участкам. И история со школой №12 - яркий тому пример, когда мы хотим сделать реконструкцию, но не можем, - начал разговор о важной для Мурманска проблеме глава города Андрей Сысоев.

В областном центре действительно стоит вопрос с местами в образовательных и дошкольных учреждениях. В 2020 году администрация хочет сделать важные шаги, чтобы снять напряженность. Так, в Мурманске построят два детских сада: у домов №31 и 32 на улице Достоевского (на 196 мест, откроется в декабре 2021 года) и у дома №44 на улице Капитана Орликовой (на 80 мест, будет введен в эксплуатацию в августе 2021 года). Также в городе появятся две новые школы: в районе улиц Скальная и Маклакова - на 1200 мест и начальная в районе улиц Максима Горького и Колхозной на 500 мест.

- Школу на Маклакова мы обсуждали с правительством региона. Честно скажу, что мы хотим сделать ее самой современной, продвинутой, лучшей в Арктической зоне России. это касается не только строительного проекта, но и начинки, - отметил глава администрации города Евгений Никора.

Это учреждение станет заменой школе №12, в которой по новым нормам больше нельзя учить детей. Но закрывать или сносить ее не собираются (хотя в 2015 году мурманчане всерьез этого боялись). Здесь могут открыть Дом юных художников на 300 учащихся с конференц-залом, выставочным залом, мастерскими для занятий скульптурой, живописью, станковой композицией, кабинетами компьютерной графики.

ИСТОЧНИК KP.RU