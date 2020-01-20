Скандальный блогер из Мурманска рассказал, зачем залез на пирамиды Гизы
На днях стало известно о злоключениях скандального известного блогера из США, уроженца Мурманска Виталия Здоровецкого. Напомним: он во время отдыха в Египте забрался на одну из пирамид Гизы.
Это строго запрещено, поэтому пранкера забрали в местную тюрьму, где держали пять дней. По словам Виталия, это не первое его заключение, но самое ужасное из всех. Позже в своем Instagram он рассказал, зачем решился на правонарушение:
- Я сделал это по уважительной причине. Давайте объединимся и пожертвуем деньги для Австралии. Я надеюсь, что мир услышит меня.
Неоднозначным поступками Виталий не в первый раз пытается привлечь к чему-то внимание. В свое время, забравшись на надпись Hollywood, он хотел пропиарить свой фильм. А появившись полураздетым на матче MBA, выразил протест против избрания Трампа президентом штатов.
ИСТОЧНИК KP.RU