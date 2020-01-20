Скандальный блогер из Мурманска рассказал, зачем залез на пирамиды Гизы

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:42:49+03:00

Несмотря на запрет, Виталий Здоровецкий забрался на самый верх одной из пирамид Гизы. Фото: www.instagram.com/kingvitaly

Поступком, из-за которого Виталий Здоровецкий провел в египетской тюрьме пять суток, он хотел помочь Австралии [видео]

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На днях стало известно о злоключениях скандального известного блогера из США, уроженца Мурманска Виталия Здоровецкого. Напомним: он во время отдыха в Египте забрался на одну из пирамид Гизы.

Это строго запрещено, поэтому пранкера забрали в местную тюрьму, где держали пять дней. По словам Виталия, это не первое его заключение, но самое ужасное из всех. Позже в своем Instagram он рассказал, зачем решился на правонарушение:

- Я сделал это по уважительной причине. Давайте объединимся и пожертвуем деньги для Австралии. Я надеюсь, что мир услышит меня.

Неоднозначным поступками Виталий не в первый раз пытается привлечь к чему-то внимание. В свое время, забравшись на надпись Hollywood, он хотел пропиарить свой фильм. А появившись полураздетым на матче MBA, выразил протест против избрания Трампа президентом штатов.

kingvitaly I did this for a good cause and it put me 5 nights in Egyptian jail. Even though I ve been in jail around the world many times for my previous stunts, this one has been the most horrible experience of my life. Let s unite and donate for Australia.I hope the world will hear me!

ИСТОЧНИК KP.RU