2020-01-16T17:37:51+03:00
Общество

В Мурманске сотрудник СИЗО задержал вора-рецидивиста

Руководство магазина бытовой техники поблагодарило 21-летнего Алексея Гордеева
Елена МОЛОДЦОВА
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Молодой сотрудник сИЗО оказался скромен и решителен. Фото: УФСИН по Мурманской областиМолодой сотрудник сИЗО оказался скромен и решителен. Фото: УФСИН по Мурманской области
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Истинного сотрудника силовых структур отличается смелость, решительность и скромность. Именно таким и оказался 21-летний младший инспектор отдела охраны следственного изолятора №1 Алексей Гордеев.

- На службу в уголовно-исполнительную систему молодой человек пришел в феврале 2019 года. А после новогодних праздников руководитель СИЗО-1 получил благодарственное письмо от директора крупного магазина. Оказывается, Алексей Гордеев помог задержать вора-рецидивиста, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Дело было 11 декабря. Молодой человек гулял по торгово-развлекательному центру в Мурманске, когда услышал крики «Держите!» Мимо бежал мужчина, а за ним охранники крупного магазина бытовой техники. Сотрудник СИЗО не растерялся и задержал беглеца. В отношении вора возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

- Руководство магазина выражает благодарность вашему сотруднику Алексею Гордееву. Благодаря грамотным и решительным действиям Алексея преступник был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов, - сообщается в письме.

Собственно говоря, как и все люди такого склада, Алексей считает, что на его месте так поступил бы каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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