2020-01-15T10:37:28+03:00
Дом. Семья

Мурманчан призывают подписать петицию против массового убийства щенков в местном ЦСЖ

В веткомитете Мурманской области уверяют, что хвостатых малышей в приют не привозили уже месяц
Елена МОЛОДЦОВА
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Автор петиции намерена собирать подписи не только в Интернете. Фото: change.orgАвтор петиции намерена собирать подписи не только в Интернете. Фото: change.org
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К Центру содержания животных в столице Заполярья у зоозащитников всегда было много вопросов, в основном по условиям содержания отловленных собак и кошек. Однако до подписания петиции дело все же не доходило. Но час пробил!

- ЦСЖ получает оплату от города за каждую отловленную голову вне зависимости от возраста животного. Таким образом, к ним попадают и щенки, не достигшие возраста, когда их можно стерилизовать. Малышей сажают в общие вольеры без соблюдения карантинных мер, где они с огромной вероятностью заболевают смертельно опасным для них энтеритом. По разным источникам, смертность среди щенков в ЦСЖ приближается к 90%! – пишет автор петиции Елизавета Титова.

Зоозащитница уверена, в центре необходимо сделать для малышей отдельные вольеры с покрытием из плитки, которое можно обрабатывать дизрастворами, чтобы крохи не контактировали с более взрослыми собратьями. До этого времени надо запретить отлов щенков младше 5 месяцев.

- Действительно, в Центре содержания животных в ноябре была обнаружен энтерит. Сейчас там действует план по оздоровлению. В течение последнего месяца щенков там не было. Только вчера они отловили четырех, мы следим за их здоровьем, - отметил глава комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.

Тем не менее, Елизавета Титова намерена начать собирать подписи не только в Интернете - петицию уже подписали 1306 человек - но и на улицах города, чтобы добиться своей цели и спасти малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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