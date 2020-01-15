Мурманчан призывают подписать петицию против массового убийства щенков в местном ЦСЖ
К Центру содержания животных в столице Заполярья у зоозащитников всегда было много вопросов, в основном по условиям содержания отловленных собак и кошек. Однако до подписания петиции дело все же не доходило. Но час пробил!
- ЦСЖ получает оплату от города за каждую отловленную голову вне зависимости от возраста животного. Таким образом, к ним попадают и щенки, не достигшие возраста, когда их можно стерилизовать. Малышей сажают в общие вольеры без соблюдения карантинных мер, где они с огромной вероятностью заболевают смертельно опасным для них энтеритом. По разным источникам, смертность среди щенков в ЦСЖ приближается к 90%! – пишет автор петиции Елизавета Титова.
Зоозащитница уверена, в центре необходимо сделать для малышей отдельные вольеры с покрытием из плитки, которое можно обрабатывать дизрастворами, чтобы крохи не контактировали с более взрослыми собратьями. До этого времени надо запретить отлов щенков младше 5 месяцев.
- Действительно, в Центре содержания животных в ноябре была обнаружен энтерит. Сейчас там действует план по оздоровлению. В течение последнего месяца щенков там не было. Только вчера они отловили четырех, мы следим за их здоровьем, - отметил глава комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.
Тем не менее, Елизавета Титова намерена начать собирать подписи не только в Интернете - петицию уже подписали 1306 человек - но и на улицах города, чтобы добиться своей цели и спасти малышей.
ИСТОЧНИК KP.RU