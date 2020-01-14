2020-01-14T14:41:58+03:00
Общество

В Мурманске для годовалого Тимофея надо собрать 31 миллион рублей

Мальчика с редкой болезнью ждут израильские врачи
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Тимоше почти два года. Затягивать с лечением больше нельзя. Фото: vk.com/mordasov_timofeiТимоше почти два года. Затягивать с лечением больше нельзя. Фото: vk.com/mordasov_timofei
Изменить размер текста:

Спинально-мышечная атрофия 1 типа - редкая генетическая болезнь, которая поражает детей. Проявляется она почти сразу после рождения, когда родители замечают, что их малыши развиваются не как все. С таким диагнозом обычно доживают только до двух лет...

Тимофею Мордасову сейчас 1 год и 7 месяцев.

- На данный момент наш сын уже не ползает, не может сесть и сидеть самостоятельно, не может высоко поднять вытянутую руку. Пока он кушает самостоятельно и глотает, но мы не знаем, как быстро и этот навык утратится. Также ребенок не может кашлять, и любая простуда может перерасти в пневмонию. Мы не знаем, сколько времени он еще сможет дышать самостоятельно, - рассказывают родители Тимоши.

Варианты лечения есть, точнее, как замедлить прогресс болезни. Так, в августе 2019 года в России зарегистрировали препарат "Нусинерсен". Увы, бесплатно его получить очень сложно. Как поясняет семья мальчика, закупка лекарства будет идти долго, поэтому важно сделать первые уже сейчас, чтобы выиграть время. Лечить юного мурманчанина готовы в Израиле, но для этого надо собрать большую сумму: 418 000 евро (почти 31 миллион рублей) и 400 000 рублей на дополнительные расходы ( проезд, проживание, питание).

Узнать, как перевести деньги, можно в группе помощи Тимофею в "ВКонтакте".

Напомним: в Мурманске идет еще один финансовый сбор для мальчика с таким же диагнозом - Мише Жукову.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Мурманска пытался вынести из гипермаркета 14 банок тушенки
Зарубежный фотограф Дэниел Селан заснял Хибины с помощью Google Earth
43-летний житель Мурманска погиб из-за не потушенной в спальне сигареты
В Кольском районе до конца января откроются 11 аптек
Валдис Пельш искупался на Северном полюсе
В Кировске врачу пришлось успокоить агрессивного мужа пациентки удушающим приемом
В первый день нового года мурманчанка побила сотрудника ГИБДД
В Мурманске для годовалого Тимофея надо собрать 31 миллион рублей
Семье погибшего в аварии под Пиренгой ребенка собирали деньги
В лесу Мурманска спасали двух заблудившихся лыжников
В Мурманске водитель Porsche Cayenne стрелял по другой машине, чтобы спасти себя
В Мурманской области ожидаются сильный снег и морозы
Борис Коган: «Драки с полицейскими в Апатитах не было бы, если взрослые поступили бы профессионально»
Исполнять обязанности председателя комитета по туризму Мурманской области будет Максим Бугаев