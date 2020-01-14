В Мурманске для годовалого Тимофея надо собрать 31 миллион рублей

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:41:58+03:00

Тимоше почти два года. Затягивать с лечением больше нельзя. Фото: vk.com/mordasov_timofei

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Спинально-мышечная атрофия 1 типа - редкая генетическая болезнь, которая поражает детей. Проявляется она почти сразу после рождения, когда родители замечают, что их малыши развиваются не как все. С таким диагнозом обычно доживают только до двух лет...

Тимофею Мордасову сейчас 1 год и 7 месяцев.

- На данный момент наш сын уже не ползает, не может сесть и сидеть самостоятельно, не может высоко поднять вытянутую руку. Пока он кушает самостоятельно и глотает, но мы не знаем, как быстро и этот навык утратится. Также ребенок не может кашлять, и любая простуда может перерасти в пневмонию. Мы не знаем, сколько времени он еще сможет дышать самостоятельно, - рассказывают родители Тимоши.

Варианты лечения есть, точнее, как замедлить прогресс болезни. Так, в августе 2019 года в России зарегистрировали препарат "Нусинерсен". Увы, бесплатно его получить очень сложно. Как поясняет семья мальчика, закупка лекарства будет идти долго, поэтому важно сделать первые уже сейчас, чтобы выиграть время. Лечить юного мурманчанина готовы в Израиле, но для этого надо собрать большую сумму: 418 000 евро (почти 31 миллион рублей) и 400 000 рублей на дополнительные расходы ( проезд, проживание, питание).

Узнать, как перевести деньги, можно в группе помощи Тимофею в "ВКонтакте".

Напомним: в Мурманске идет еще один финансовый сбор для мальчика с таким же диагнозом - Мише Жукову.

ИСТОЧНИК KP.RU