В первый день нового года мурманчанка побила сотрудника ГИБДД

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:24:45+03:00

Сотрудник ДПС хотел, чтобы пьяная мурманчанка оказалась в безопасности, а та набросилась на него с кулаками. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Не все встречают Новый год, находясь в кругу семьи с шампанским и «Иронией судьбы». Врачи, спасатели, полицейские и другие представители профессий, связанных с жизнью людей, вынуждены быть на страже в любое время. В Мурманске дежурство 1 января одного из сотрудников ГИБДД в Мурманске прошло отнюдь не празднично.

В новогоднюю ночь на улице Щербакова заметили мурманчанку, которая пыталась сесть за баранку автомобиля подшофе. После замечания сотрудников ГИБДД она отошла от машины и вышла на дорогу. На это полицейский отреагировал требованием уйти с проезжей части. Недовольная северянка в ответ несколько раз ударила его по лицу и в грудь.

- Следственный комитета по Мурманской области возбудил уголовное дело в отношении 49-летней северянки по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», - сообщила и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

ИСТОЧНИК KP.RU