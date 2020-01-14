Почте России в Мурманской области запретили работать с ЧОПами

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:05:23+03:00

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Почта - место нервное. Многие пока стоят в очереди, теряют над собой контроль, начинаются ссоры. Причем словесная перепалка может и в рукоприкладство перейти, хотя такие случаи, к счастью, редкость.

Не удивительно, что Почта России хотела работать с частными охранными предприятиями. Всяко спокойнее, когда в помещении, где еще и пенсию выдают, есть человек в форме. Вот только это хорошее намерение идет вразрез с законом.

Мурманский филиал организации провел электронный аукцион и по нему заключил договор на централизованную охрану отделений почтовой связи. Только вот прокуратура региона сразу обратилась в Арбитражный суд области, чтобы оспорить торги.

- Договор заключен в отношении объектов, относящихся к федеральной собственности, которые, в силу закона, не могут охраняться частными охранными организациями. В соответствии с законом, частная охранная деятельность не распространяется на здания (помещения), строения, сооружения, прилегающие к ним территории и акватории федеральных органов законодательной и исполнительной власти, органов законодательной (представительной) и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Мурманской области.

Суд поддержал ведомство и запретил Почте нанимать ЧОП.

ИСТОЧНИК KP.RU