2020-01-14T09:16:18+03:00
Спорт

Конькобежец из Мурманской области побил мировой рекорд на Чемпионате Европы

Павел Кулижников заполучил уже три «золота» на турнире
Лидия АРСТОВА
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Павел Кулижников - одна из самых ярких спортивных звезд Мурманской области и России. Фото: ВикипедияПавел Кулижников - одна из самых ярких спортивных звезд Мурманской области и России. Фото: Википедия
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Не скуден Кольский полуостров звездами спорта! Так, конькобежец из Мурманской области в городе Хереван (Нидерланды) прославился на весь мир, установив рекорд на равнине. Павел Кулижников с результатом 1 минута 7,09 секунды победил на дистанции 1000 метров на Чемпионате Европы на отдельных дистанциях.

Стоит отметить, на пьедестале стоял не просто наш земляк, а единственный представитель не Нидерландов. Второе место занял местный житель Томас Крол (+0,72 с), третьим стал другой представитель королевства в Кай Вербей (+1,28 с).

Для Павла Кулижникова эта золотая медаль стала третьей на турнире. Как ранее сообщала «Комсомолка», до этого он победил на дистанции 500 м, а также в командном спринте. Команда из России заполучила больше всего наград на чемпионате Европы - 17, а победила в медальном зачете сборная Нидерландов (8-5-3), третье место заняли бельгийцы (1-0-0).

- Поздравляем Павла и его личного тренера Киреенко Игоря Валерьевича с этой красивой победой! – сообщается на сайте министерства спорта и молодежной политики Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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