В Мурманске водитель автобуса сбил 71-летнюю пенсионерку

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:00:03+03:00

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Водители общественного транспорта в Мурманской области обычно отличаются аккуратностью, и сбивают пешеходов значительно реже простых автолюбителей. Но, к сожалению, такие инциденты все же случаются.

13 января в областном центре под колеса попала пожилая северянка, которая решила пересечь проезжую часть на красный свет.

- В 8.20 на Кольском проспекте, 151 в Мурманске произошло ДТП. Водитель автобуса №5 двигался с улицы Шевченко в сторону улицы Копытова, и когда загорелся запрещающий сигнал светофора для пешеходов, допустил наезд на женщину, переходившую в это время дорогу. 71-летнюю пенсионерку доставили в медучреждение, - рассказал «КП» инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Напомним: 30 декабря в заполярной столице автобус №18 снес столб и вылетел на тротуар. Водитель почувствовал себя плохо, когда был за рулем, потеряв контроль над управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU