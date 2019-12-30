В Мурманске автобус №18 вылетел на тротуар

СЕГОДНЯ 19:00 2019-12-30T19:00:00+03:00

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Ситуации на дорогах бывают разные, но садясь в автобус, большинство пассажиров уверены в своей безопасности – ведь водители таких транспортных средств сознают свою ответственность и бывают предельно осторожны за рулем. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха.

Вечером 30 декабря в районе Семеновского озера автобус, следующий по маршруту №18, снес столб и вылетел на тротуар. К счастью, на пешеходной дорожке в тот момент не оказалось прохожих.

- Водитель плохо почувствовал себя за рулем, потерял управление и врезался в столб. Сейчас медики осматривают кондуктора и одного пассажира, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Напомним: до сих пор такие аварии происходили не с общественным транспортом. Так в начале лета лета водителю Kia Rio стало плохо с сердцем и он влетел в цветочный киоск. Мужчина погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU