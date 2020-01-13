Глава Мурманской области предложил забрать у муниципалитетов полномочия по транспортному обслуживанию населения

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:42:30+03:00

Как оформлять контракты с перевозчиками, будут решать до лета. Фото: busandcoachbuyer.com

С нового года стоимость проезда в общественном транспорте решили не повышать

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Любой переход от одной системы к другой не проходит гладко. Как правило, возникают разногласия и недопонимания. В наступившем году Мурманской области предстоит перейти на другую модель транспортного обслуживания пассажиров. Кстати, самих граждан этот процесс не коснется.

- В тех муниципалитетах, где есть разногласия администраций с пассажирскими перевозчиками, до 1 июля 2020 года сохраняется существующая модель транспортного обслуживания, - объяснил порядок действий губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Там же, где разногласий нет и все вопросы согласованы, препятствий для заключения контрактов на транспортное обслуживание населения на 2020 год нет.

В числе последних Североморск и еще несколько муниципалитетов. К слову, переход на контрактную систему на выбор перевозчика не влияет.

- Стоимость проезда с нового года не повысилась, - заверил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин. – Как изменится ситуация к середине лета, пока говорить рано.

Мурманск, где к стоимости одной поездки прибавили один рубль, в расчет, видимо, не берут.

Между тем, глава региона велел проанализировать ситуацию и разработать адекватную финансовую модель, которая покрывала бы не только издержки на транспортное обслуживание, но и позволила обновить парк и инфраструктуру. Кроме того, Андрей Владимирович предложил вернуть полномочия по транспортному обслуживанию населения в правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU