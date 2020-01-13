Качество уборки дорог в Мурманской области проверят после ДТП, в котором погиб ребенок

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:07:57+03:00

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Каждый день погода преподносит автомобилистам сюрпризы, которые при неосторожном маневре могут закончиться настоящей трагедией. Увы, так и случилось в третий день нового года.

Напомним: 3 января под Пиренгой произошла массовая авария, которая парализовала движение на федеральной трассе «Кола» на полтора часа. Но, как оказалось это не самое страшное. Жесткое ДТП унесло жизни двух человек, один из которых - 9-летний ребенок.

- Я понимаю, что в условиях сильного ветра, непрекращающегося снега и постоянных переходов температуры через ноль работать непросто. Тем не менее, необходимо еще раз проверить, насколько эффективно обеспечивается работа по обслуживанию дорог, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Поручение дано его заместителю Ольге Кузнецовой и касается всех дорог, как федерального, так и регионального значения. Кроме того, ей поручено организовать систему проверки соблюдения нормативов по обслуживанию транспортных артерий.

ИСТОЧНИК KP.RU