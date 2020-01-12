2020-01-12T01:45:30+03:00
Общество

На острове Хейса в Арктике нашли эксклюзивные фотографии самого северного метеопоста России

Пленку обнаружили в одном из заброшенных домов
Лидия АРСТОВА
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Эти фотографии расходятся с привычным стереотипом о полярном быте, как о чем-то суровом и аскетичном. Фото: vk.comЭти фотографии расходятся с привычным стереотипом о полярном быте, как о чем-то суровом и аскетичном. Фото: vk.com
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Где можно отыскать редкие фотографии? Вероятно, в семейных альбомах на давно забытых полках или в пыльных архивах. А на острове Хейса, входящего в состав архипелага Земля Франца-Иосифа, раритетные кадры обнаружили в одном из заброшенных домов! Снимки были сделаны в 1988 году сотрудниками геофизической полярной обсерватории имени Эрнста Кренкеля (ранее «Дружная»).

- Обсерватория расположена в северо-восточной части острова Хейса на мысе Обсерваторский. Сегодня она продолжает функционировать, на ней круглогодично проживает до пяти полярников, - говорится на сайте пресс-центра Министерства природы России.

На оцифрованной пленке оказались яркие страницы жизни полярной обсерватории. Фотографии стали доступны благодаря находке государственного инспектора национального парка «Русская Арктика» Дениса Менникова. На фото запечатлены рабочие моменты и застолья, собаки, дети, семейные бытовые зарисовки о жизни самой северной в стране научной полярной станции.

- Удивительно, как советским полярникам удалось создать домашний уют на полярной станции, расположенной почти на Северном полюсе. Эти фотографии расходятся с привычным стереотипом о полярном быте, как о чем-то суровом и аскетичном, – рассказал начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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