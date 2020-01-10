27-летний житель Полярных Зорь до смерти забил ногами девушку из-за ревности

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:22:10+03:00

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Когда человек не может в нужный момент укротить злость и агрессию, это приводит к печальным последствиям. Так, молодой полярнозоринец из-за ревности убил свою сожительницу, не сумев совладать со своими чувствами.

- В ночь с 6 на 7 августа 2019 года в одном из домов на проспекте Нивском в Полярных Зорях развязалась ссора на почве ревности между 27-летним человеком и его сожительницей. Конфликт случился в тамбуре между квартирами, где 26-летняя северянка толкнула мужчину. Это так разозлило ее спутника, что он стал бить девушку по голове и телу кулаками и ногами, обутыми в кроссовки. От полученных травм она скончалась утром 7 августа. Осознав, что натворил, злоумышленник сам вызвал скорую помощь и полицию, - рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

На место происшествия незамедлительно прибыли следователи, которые осмотрели квартиру. Северянин не стал отрицать свою вину.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд приговорил полярнозоринца к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU