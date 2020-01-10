2020-01-10T10:19:05+03:00
Происшествия

В Мурманске водитель элитной иномарки устроил стрельбу из травматического пистолета

Обошлось без пострадавших, но нарушителя общественного спокойствия ищет полиция
Варвара РУСЛАНОВА
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Водитель элитной иномарки пустил в ход травмат.Водитель элитной иномарки пустил в ход травмат.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Утро второго рабочего дня 2020 года в столице Заполярья началось небольшого ЧП. В 6.00 10 января жильцы домов по улице Олега Кошевого были разбужены звуками выстрелов.

- Из черного Porsche Cayenne стреляли по автомобилю. Полиция ввела план перехват, - такое сообщение появилось в сообществе «Мурманск. Официальная группа» уже через несколько минут после инцидента.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако объясняться с правоохранительными органами стрелку все равно придется.

- По предварительной информации, во дворе по улице Олега Кошевого между владельцами двух автомобилей произошел конфликт. Водитель элитной иномарки достал травматический пистолет и стал стрелять, после чего скрылся. Его оппонент вызвал полицию, поскольку его автомобилю были причинены технические повреждения. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, изымаются записи с камер видеонаблюдения, - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Мурманске водитель элитной иномарки устроил стрельбу из травматического пистолета
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