2020-01-07T11:54:49+03:00
Общество

Городам Мурманской области добавят ярких красок с помощью цветового дизайн-проекта

Власти региона обещают, что в Заполярье станет гораздо уютнее и привлекательнее
Наталья ЛОБАНОВА
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65 ярких муралов уже радуют глаз северян. Фото: Правительство Мурманской области65 ярких муралов уже радуют глаз северян. Фото: Правительство Мурманской области
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Ни для кого секрет, что города Кольского края лишены ярких красок. 50 оттенков серого, которыми окрашены панельные дома, вгоняют в уныние, а пейзаж за окном на пару с полярной ночью радости совсем не добавляет.

Чтобы помочь северянам не впадать в депрессию из-за этих факторов, власти Мурманской области решили разработать общий цветовой дизайн-проект, который поможет сделать северные города уютными и привлекательными.

- К сожалению, наш регион - не лучший пример по сравнению с разноцветными городками Скандинавии или Исландии. В планах сейчас стоит создание общего регионального цветового дизайн-проекта и его воплощение в жизнь. Города Мурманской области заиграют яркими красками, - рассказала министр градостроительства и благоустройства заполярного региона Ольга Вовк.

Для решения этой проблемы в Мурманской области уже начали расписывать пустые торцы зданий и стены технических сооружений яркими картинами-муралами. Как отметила министр, рисунки уже появились на 65 подобных объектах. Также, из-за полярной ночи, которая на несколько месяцев накрывает Кольский край мраком, города стали украшать световыми инсталляциями.

Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», количество обустроенных общественных пространств к 2024 году в России должно возрасти до 31 тысячи, а число городов с благоприятной средой должно увеличиться в два с лишним раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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