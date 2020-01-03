С болгарского судна, шедшего из Мурманска, пропали два моряка
Трагедия произошла на борту грузового судна Stara Planina, зарегистрированного на Мальте. При этом почти весь его экипаж составляли жители Болгарии - 18 человек. И только один моряк был родом с Украины.
Когда судно шло из Мурманска в румынский порт Констанца, двое человек, проводивших работу на палубе, упали за борт. Инцидент случился 2 января в Норвежском море в 400 километрах к юго-западу от города Будё.
К поисково-спасательной операции подключились норвежские спасатели. Однако ее быстро закончили. В Норвежском спасательно-координационном центре сообщили, что выжить в ледяной воде в январе моряки не могли. Только если бы их быстро нашли. Но бушевавший на этом участке Норвежского моря шторм и волны до 8 метров в высоту не дали шанса мужчинам. О случившемся уведомлен МИД Болгарии.
ИСТОЧНИК KP.RU