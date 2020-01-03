2020-01-03T09:36:10+03:00
Происшествия

С болгарского судна, шедшего из Мурманска, пропали два моряка

Мужчины упали за борт, их поиски прекращены
Ника СВЕТЛОВА
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Судно шло из Мурманска в румынский порт Констанца. Фото: balticshipping.comСудно шло из Мурманска в румынский порт Констанца. Фото: balticshipping.com
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Трагедия произошла на борту грузового судна Stara Planina, зарегистрированного на Мальте. При этом почти весь его экипаж составляли жители Болгарии - 18 человек. И только один моряк был родом с Украины.

Когда судно шло из Мурманска в румынский порт Констанца, двое человек, проводивших работу на палубе, упали за борт. Инцидент случился 2 января в Норвежском море в 400 километрах к юго-западу от города Будё.

К поисково-спасательной операции подключились норвежские спасатели. Однако ее быстро закончили. В Норвежском спасательно-координационном центре сообщили, что выжить в ледяной воде в январе моряки не могли. Только если бы их быстро нашли. Но бушевавший на этом участке Норвежского моря шторм и волны до 8 метров в высоту не дали шанса мужчинам. О случившемся уведомлен МИД Болгарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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