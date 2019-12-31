2019-12-31T19:24:39+03:00
Общество

Андрей Чибис: "Важно, чтобы хотелось жить и работать именно в Мурманской области"

Губернатор Заполярья поздравил северян с Новым годом [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Чибис поздравил северян с Новым годом. Фото: скриншот видеоАндрей Чибис поздравил северян с Новым годом. Фото: скриншот видео
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В полночь россияне будут смотреть поздравление Владимира Путина. А пока президент еще не обратился к стране с голубых экранов, жителей Мурманской области поздравил губернатор Андрей Чибис.

- Каждый из нас будет вспоминать уходящий год по-своему, у всех были разные цели, приоритеты, амбиции и достижения. Но в любом случае в памяти остаются, прежде всего, люди, чувства и эмоции. Весь этот год мы искренне старались сделать так, чтобы у вас было как можно больше положительных эмоций, чтобы жизнь в регионе становилась легче, комфортнее и ярче. У нас с вами простой и понятный девиз "На Севере - жить!", чтобы, несмотря на суровый климат, полярную ночь, хотелось жить и работать именно здесь, в мощном и очень важном для страны регионе, - обратился к северянам Андрей Владимирович.

"Комсомолка" присоединяется к поздравлению - с Новым годом, дорогие земляки!

Поздравление Андрея Чибиса с Новым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Андрей Чибис: "Важно, чтобы хотелось жить и работать именно в Мурманской области"
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