В Мурманске задержали 28-летнего наркоторговца, который хранил и сбывал гашиш
Мурманчанин, который сбывал и хранил у себя дома наркотики, никак не думал о том, что закон его рано или поздно настигнет.
Так, полицейские из областного центра узнали, что 28-летний житель заполярной столицы занимается незаконным оборотом запрещенных веществ. Молодого человека вскоре задержали по месту жительства.
- Обыскав квартиру злоумышленника, оперативники обнаружили несколько свертков с гашишем, общей массой более 14 грамм. Наркотики отправили на экспертизу, а северянина доставили в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
В отношении ранее несудимого жителя Мурманска возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ» и части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Мужчину может ожидать лишение свободы до восьми лет.
ИСТОЧНИК KP.RU