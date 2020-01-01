В Мурманске задержали 28-летнего наркоторговца, который хранил и сбывал гашиш

1 Янв. 2020 2019-12-31T15:47:35+03:00

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Мурманчанин, который сбывал и хранил у себя дома наркотики, никак не думал о том, что закон его рано или поздно настигнет.

Так, полицейские из областного центра узнали, что 28-летний житель заполярной столицы занимается незаконным оборотом запрещенных веществ. Молодого человека вскоре задержали по месту жительства.

- Обыскав квартиру злоумышленника, оперативники обнаружили несколько свертков с гашишем, общей массой более 14 грамм. Наркотики отправили на экспертизу, а северянина доставили в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении ранее несудимого жителя Мурманска возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ» и части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Мужчину может ожидать лишение свободы до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU