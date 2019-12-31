2019-12-31T13:48:55+03:00
Общество

В трех городах Мурманской области впервые в истории пройдут богослужения в новогоднюю ночь

Православных приглашают встретить 2020-й за молитвой
Елена МОЛОДЦОВА
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Спас-на-Водах ждет верующих на новогоднее богослужение. Фото: gkd.ruСпас-на-Водах ждет верующих на новогоднее богослужение. Фото: gkd.ru
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Исторически так сложилось, что в России светский праздник Новый год встречают с большим размахом во время рождественского поста. Но если простые северяне не видят в этом ничего кощунственного, то верующие чувствуют себя не очень комфортно в этом новогоднем разгуле.

- В Новый год верующие всегда страдают и не понимают, что им делать. Идет пост, мы готовимся к Рождеству, а тут гуляют, стреляют, пьют. Верующие чувствуют себя не в своей тарелке, а спать из-за шума невозможно, - объясняет митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. – Мы услышали их чаяния и предложили собраться в эту ночь в храме и встретить новолетие с молитвой, а потом потрапезничать в честь праздника.

Сам владыка Митрофан возглавит Божественную литургию в храме «Спас-на-Водах», что в Мурманске на проспекте Героев-Североморцев,1. Богослужения также пройдут:

- в Свято-Никольском кафедральном соборе (Мурманск, ул. Зеленая, 11),

- на Архиерейском Свято-Феодоритовском подворье (Мурманск, ул. Кооперативная, 32),

- в храме святого князя Владимира (Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, 53),

- в храме Благовещения Пресвятой Богородицы (Кола, пр. Защитников Заполярья, 22),

- в Свято-Вознесенском кафедральном соборе (Мончегорск, ул. Красноармейская, 15а).

Богослужение начнется в 00:00 1 января. А за час до него верующие смогут исповедаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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