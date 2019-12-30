2019-12-30T14:55:00+03:00
Общество

В новогоднюю ночь в Мурманской области будет до -17 градусов

Первого января температура воздуха обещает понизиться еще больше
Наталья ЛОБАНОВА
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В заполярный регион на праздники приходят морозы. Фото: vk.com/murmanskgroupВ заполярный регион на праздники приходят морозы. Фото: vk.com/murmanskgroup
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На носу праздники, так что погоду в новогоднюю ночь стоит узнать заранее, чтобы понять, стоит ли кутаться потеплее или наоборот, можно отправиться жечь бенгальские огни и поздравлять прохожих без шарфика и шапки. Прогноз синоптиков нам подсказывает, что верным будет именно первый вариант, так как в Мурманскую область на днях заглянут морозы.

- 31 декабря погоду Кольского полуострова будет определять юго-западная периферия циклона в Баренцевом море. В Мурманской области местами пройдет снег, на севере региона ожидается порывистый ветер, температура воздуха в течение суток -2 -7 градусов, при прояснениях -12 -17. Первого января Заполярье ждет понижение температуры воздуха, - передают синоптики Мурманского УГМС.

Однако в областном центре будет все же не так холодно, хоть и ветрено.

- В Мурманске с 31 декабря на 1 января ожидается северный ветер и снег зарядами с Баренцева моря. Температура воздуха в новогоднюю ночь будет колебаться от -5 до -7 градусов, - рассказала "КП" начальник гидрометцентра Елена Сиеккинен.

Главное, что Новый год в Кольском крае будет снежный, а согреться в прохладную ночь поможет горячий чай и улыбки близких людей, которые проводят с вами волшебный праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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