2019-12-30T08:06:00+03:00
Политика

Министерство транспорта Мурманской области возглавил чиновник из Севастополя

Артем Гришин успел поучаствовать в организации автомобильного обслуживания Олимпийских игр в Сочи
Елена МОЛОДЦОВА
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Артем Гришин приехал на Крайний Север за повышением. Фото: sevtrol.ruАртем Гришин приехал на Крайний Север за повышением. Фото: sevtrol.ru
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Не прошло и двух месяцев с тех пор, как губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил состав нового правительства, как стало известно имя министра транспорта и дорожного хозяйства региона. Затянувшуюся интригу Андрей Владимирович раскрыл на последнем в уходящем году оперативном совещании.

- Министром транспорта и дорожного хозяйства назначен Артем Гришин. Желаю удачи! - представил нового чиновника Андрей Чибис.

Артем Гришин успел сделать неплохую карьеру. В Севастополе он занимал пост заместителя директора департамента транспорта и главы транспортного управления. Ему приходилось отвечать за весь городской комплекс и внедрение в него современных технологий и методов управления. В том числе именно благодаря Гришину с улиц Севастополя исчезли дешевые уродливые остановки.

Кроме того, Артем Александрович принимал участие в транспортной дирекции Олимпийских игр в Сочи. Теперь ему предстоит применить свой богатый опыт в условиях Крайнего Севера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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