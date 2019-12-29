В Териберке ликвидируется филиал «Штокман Девелопмент АГ»

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-29T00:54:20+03:00

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Как бы не мелькали новости, что шанс на возрождение одного из самых желанных проектов для Мурманской области «Штокман» есть, все равно мало кто из северян верил, что он снова будет в работе.

Напомним: разработкой месторождения должны были заниматься такие крупные компании, как «Газпром», «Тоталь» и «Статойл». Но проект забуксовал, вдруг оказался не выгодным, поэтому его заморозили. Хотя он должен был тянуть экономику не только нашего региона. Все амбициозные планы - от открытия международной школы, которая готовила бы кадры для проекта, до превращения Териберки в важный населенный пункт - свернули. Потихоньку от «Штокман» стали отказываться его участники.

И вот финальный аккорд этого реквиема. На внеочередном общем собрании акционеров «Штокман Девелопмент АГ», прошедшем в в швейцарском Цуге, было принято решение о прекращении деятельности и ликвидации компании, а также о ликвидации ее филиала в Териберке (Мурманская область, Российская Федерация).

- Ликвидация компании осуществляется по решению ПАО «Газпром», — отметил главный исполнительный директор «Штокман Девелопмент АГ» Григорий Голубничий. — Она будет проведена в полном соответствии с действующим законодательством. Плановый срок завершения ликвидации — декабрь 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU