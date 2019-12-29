В Териберке ликвидируется филиал «Штокман Девелопмент АГ»
Как бы не мелькали новости, что шанс на возрождение одного из самых желанных проектов для Мурманской области «Штокман» есть, все равно мало кто из северян верил, что он снова будет в работе.
Напомним: разработкой месторождения должны были заниматься такие крупные компании, как «Газпром», «Тоталь» и «Статойл». Но проект забуксовал, вдруг оказался не выгодным, поэтому его заморозили. Хотя он должен был тянуть экономику не только нашего региона. Все амбициозные планы - от открытия международной школы, которая готовила бы кадры для проекта, до превращения Териберки в важный населенный пункт - свернули. Потихоньку от «Штокман» стали отказываться его участники.
И вот финальный аккорд этого реквиема. На внеочередном общем собрании акционеров «Штокман Девелопмент АГ», прошедшем в в швейцарском Цуге, было принято решение о прекращении деятельности и ликвидации компании, а также о ликвидации ее филиала в Териберке (Мурманская область, Российская Федерация).
- Ликвидация компании осуществляется по решению ПАО «Газпром», — отметил главный исполнительный директор «Штокман Девелопмент АГ» Григорий Голубничий. — Она будет проведена в полном соответствии с действующим законодательством. Плановый срок завершения ликвидации — декабрь 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU