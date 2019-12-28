2019-12-28T13:32:22+03:00
Происшествия

Серьезное ДТП: под Мончегорском Volvo врезался фуру

Как сообщают очевидцы, водитель легкового автомобиля оказался в реанимации
Наталья ЛОБАНОВА
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Крупная авария произошла 27 декабря. Фото: vk.com/murmansk_dtpКрупная авария произошла 27 декабря. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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Заполярные водители на дорогах бывают крайне неосторожными. Так, вечером 27 декабря под Мончегорском произошла крупная авария. Как пишут пользователи соцсетей, кроссовер Volvo столкнулся с фурой, и без пострадавших тут не обошлось.

-На место ДТП приехали спасатели, скорая, полиция. Легковая машина - в смятку. У Volvo полностью отрезали крышу, чтобы достать водителя. Пробка огромная была, - поделился в группе “Мурманск ДТП ЧПочевидец произошедшего.

По словам другого свидетеля крупной аварии, водителя иномарки доставили в реанимацию.

-Фура поперёк дороги встала, а кроссовер из-под горки выскочил. Человек, который за рулём был, теперь в реанимационном отделении лежит. У него переломы, находится без сознания, возможно, потребуется нейрохирургия. Профессионал на фуре нашёл место развернуться, где это делать нельзя! - отметил мончегорец Сергей Лобанов.

Пока что официальных комментариев о случившемся ДТП нет, информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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