Житель Апатитов обнаружил в холодильнике на съемной квартире отрезанную ступню

СЕГОДНЯ 17:01 2019-12-27T16:21:58+03:00

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В Апатитах произошел курьезный случай, который едва не довел до сердечного приступа сразу двух человек.

Мужчина въехал в новую квартиру, стал обживаться, открыл холодильник, а там... лежала отрезанная окровавленная человеческая ступня с торчащей костью. Северянина прошиб холодный пот, он сразу бросился звонить хозяйке квартиры. Но так сама опешила и не смогла сказать, откуда в морозильной камере оказался этот фрагмент человеческого тела.

- О находке сообщили в полицию. На место незамедлительно приехала следственно-оперативная группа. Была проведена проверка, и оказалось, что ступня резиновая. Вероятно, она была куплена в специализированном магазине товаров для розыгрышей, - пояснила "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Всех, кто увидел ступню, очень смутило то, насколько реалистично она выглядит. При этом тот, кто подбросил ее в холодильник, вряд ли понесет какую-то ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU