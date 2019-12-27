Депутат из Североморска стал Дедом Морозом и поздравил многодетную семью с праздником

СЕГОДНЯ 14:10 2019-12-27T13:47:36+03:00

Депутат подарил детям подарки, а с родителями поделился планами на следующий год. Фото: Ольга Юдина

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Чудеса под Новый год все-таки случаются. И приходят они именно тогда, когда совсем не ожидаешь чего-то необычного.

В Североморске парламентарий городского Совета депутатов решил поздравить многодетную семью с праздниками, перевоплотившись в главного новогоднего волшебника.

- Очень неожиданно и приятно! Депутат Игорь Соловьев в костюме Деда Мороза пришел поздравить нашу семью с наступающим Новым годом. Вручил подарки и поднял настроение. После чего выслушал предложения и поведал о планах на 2020 год. Побольше бы таких депутатов! - поделилась в соцсетях местная жительница Ольга Юдина.

Игорь Соловьев рассказал «КП», что его доброе дело шло от души, и он просто решил подарить немного волшебства северянам.

- Через соцподдержку населения я попросил список многодетных семей в городе. Из него я выбрал несколько адресов и захотел сделать сюрприз малышам и их родителям. Знаю, что для детей это большой праздник, у меня у самого две дочери. И вообще я всегда мечтал попробовать себя в роли Деда Мороза. Думаю, у меня получилось обрадовать ребятишек, - отметил депутат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/752161" frameborder="0"></iframe> Депутат Игорь Соловьев поет новогоднюю песенку.Автор: Ольга Юдина

ИСТОЧНИК KP.RU