Депутат из Североморска стал Дедом Морозом и поздравил многодетную семью с праздником
Чудеса под Новый год все-таки случаются. И приходят они именно тогда, когда совсем не ожидаешь чего-то необычного.
В Североморске парламентарий городского Совета депутатов решил поздравить многодетную семью с праздниками, перевоплотившись в главного новогоднего волшебника.
- Очень неожиданно и приятно! Депутат Игорь Соловьев в костюме Деда Мороза пришел поздравить нашу семью с наступающим Новым годом. Вручил подарки и поднял настроение. После чего выслушал предложения и поведал о планах на 2020 год. Побольше бы таких депутатов! - поделилась в соцсетях местная жительница Ольга Юдина.
Игорь Соловьев рассказал «КП», что его доброе дело шло от души, и он просто решил подарить немного волшебства северянам.
- Через соцподдержку населения я попросил список многодетных семей в городе. Из него я выбрал несколько адресов и захотел сделать сюрприз малышам и их родителям. Знаю, что для детей это большой праздник, у меня у самого две дочери. И вообще я всегда мечтал попробовать себя в роли Деда Мороза. Думаю, у меня получилось обрадовать ребятишек, - отметил депутат.
Депутат Игорь Соловьев поет новогоднюю песенку.Автор: Ольга Юдина
ИСТОЧНИК KP.RU