Жильцов аварийного дома №15 на улице Царевского в Мончегорске расселят к 2021 году

СЕГОДНЯ 08:22 2019-12-27T08:22:42+03:00

Дом уже давно пора снести, но пока что этого не произошло. Фото: Евгения Майорова

Северяне боялись, что в ветхой деревяшке им придется жить еще пять лет

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Жить в здании, которое разваливается на части, никому не захочется. Так и жильцы двухэтажного дома №15 на улице Царевского в Мончегорске забили тревогу, когда в администрации города сообщили, что из аварийной постройки, где стены трещат по швам, они смогут переехать лишь в 2025 году.

- Наш дом должны были расселить еще в 2015 году, так обещала администрация. Но переселение отложили на 2025 год, - поделилась в соцсетях местная жительница Евгения Майорова.

Тем не менее, как объяснили «КП» в мэрии Мончегорска, в долгий ящик откладывать это дело никто не собирается.

- К нам не поступала информация о переносе расселения дома №15 на Царевского. В 2020-2021 годах этот дом уже планируется снести, а жильцов власти переселят в свободные муниципальные квартиры. Скорее всего, это будет вторичное жилье, ведь строительство новых домов в городе пока не ведется, - рассказали в администрации Мончегорска.

ИСТОЧНИК KP.RU