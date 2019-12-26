31 декабря отменили фирменный поезд «Арктика» из Мурманска в Москву

СЕГОДНЯ 13:20 2019-12-26T13:21:04+03:00

В праздничные дни также появятся дополнительные поезда из Мурманска в Москву и Санкт-Петербург. Фото: vk.com/public128077234

В канун Нового года добраться до российской столицы можно будет только на №091А

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Иногда жизнь складывается так, что ехать в поезде по нашей необъятной стране приходится прямо под Новый год. Или, возможно, кто-то просто любит встречать этот праздник в дороге. Железнодорожных билетов из Москвы в Мурманск и из Мурманска в Москву сейчас вполне хватает. Но вот на фирменном поезде «Арктика» добраться из российской столицы до заполярной столицы 31 декабря не получится – в этот день он отправляться не будет.

- Отменяется фирменный скорые поезда № 015А и 016А «Арктика», следующие по маршрутам Мурманск – Москва и в обратном направлении 31 декабря, - сообщают на сайте «Петрозаводск транспортный».

Вместо него в столицу и из нее можно будет уехать поездами №091А. Правда, в дороге придется провести на три часа и 15 минут дольше, чем в полюбившейся северянам «Арктике». Пассажирские составы из Санкт-Петербурга и обратно 31 декабря выйдут по расписанию.

На Октябрьской железной дороге учли традиционный новогодний ажиотаж и добавили дополнительные поезда из Санкт-Петербурга и Москвы в Мурманск и обратно, которые будут ходить в праздничные дни – скорые №201А, №495А, №202А, №232А, №265А, №242А.

ИСТОЧНИК KP.RU