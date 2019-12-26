Маски-шоу: В Апатитах наркоторговца вместе с товаром и пистолетом взял спецназ

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-26T10:50:04+03:00

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Кто бы мог подумать, что женщина, найденная в подъезде в состоянии наркотического опьянения, станет ниточкой, которая приведет к куда более крупной рыбе. Однако у опытных сотрудников полиции на такие случаи нюх.

- События происходили в Апатитах. У 31-летней местной жительницы обнаружили в сумочке сверток с амфетамином. Как показала экспертиза, в значительном размере. По факту хранения психотропого вещества возбуждено уголовное дело, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Апатитчанка рассказала, что купила наркотик у малознакомого мужчине. По описанию оперативники узнали в нем своего давнего «клиента», а поскольку у наркодиллера при себе вполне могло быть оружие, то задерживать его пришлось спецназу «Гром».

- Подозреваемого задержали в машине его приятеля. В карманах у него были свертки с амфетамином и гашишем, а в наплечной сумке – травматический пистолет, переделанный под боевой. При обыске в гараже наши сотрудники нашли упаковку патронов, а в одной из квартир – электронные весы, фольгу, лезвия, пластиковые карты и приспособления для употребления наркотиков, - отмечают в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили сразу три уголовных дела: по части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт психотропных веществ в значительном размере», по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере» и по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Апатитчанину грозит больше 20 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/751842" frameborder="0"></iframe> В Апатитах наркоторговца вместе с товаром и пистолетом взял спецназ.Автор: УМВД по Мурманской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU