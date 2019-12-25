В Мурманской области продают снег и северное сияние в банках

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-25T14:38:07+03:00

Спросом такие сувениры пользуются в первую очередь у туристов из Азии

Изменить размер текста: A A

"Экологически чистый продукт - воздух Хибинских гор" - такая надпись красовалась на банках, которые продавали туристам в Кировске в качестве сувенира. Несмотря на то, что стоимость была немаленькая, "консервы" раскупались.

Пример предпринимателей вдохновил других, поэтому в Мурманской области теперь можно найти и другие занятные баночки. Например, северное сияние и снег.

Что интересно, на таре есть даже состав. Так, пойманная под крышку аврора бореалис состоит из кислорода, ксенона, аргона, криптона и других химических элементов. Ну, а "Снег нашего города" по составу проще.

На упаковках красуются надписи не только на русском, но и английском, корейском, японском и китайском языках. Туристы из Азии, к слову, таким сувенирам очень рады и покупают их, чтобы увезти домой. Стоят такие подарки 250-300 рублей.

Поймать северное сияние в банку? Легко! Фото: vk.com/uyutnoye_zapolyarye

ИСТОЧНИК KP.RU