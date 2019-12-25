В Мурманской области продают снег и северное сияние в банках
"Экологически чистый продукт - воздух Хибинских гор" - такая надпись красовалась на банках, которые продавали туристам в Кировске в качестве сувенира. Несмотря на то, что стоимость была немаленькая, "консервы" раскупались.
Пример предпринимателей вдохновил других, поэтому в Мурманской области теперь можно найти и другие занятные баночки. Например, северное сияние и снег.
Что интересно, на таре есть даже состав. Так, пойманная под крышку аврора бореалис состоит из кислорода, ксенона, аргона, криптона и других химических элементов. Ну, а "Снег нашего города" по составу проще.
На упаковках красуются надписи не только на русском, но и английском, корейском, японском и китайском языках. Туристы из Азии, к слову, таким сувенирам очень рады и покупают их, чтобы увезти домой. Стоят такие подарки 250-300 рублей.
Поймать северное сияние в банку? Легко! Фото: vk.com/uyutnoye_zapolyarye
ИСТОЧНИК KP.RU