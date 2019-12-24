В 2020 году многодетным семьям Мурманской области увеличат ежемесячное пособие до 17 709 рублей

СЕГОДНЯ 16:34 2019-12-24T16:34:03+03:00

Со следующего года северяне будут получать на содержание детей чуть больше денег. Фото: pixabay.com

А величина денежных доходов в среднем на душу населения на будущий год составляет 41 275 рублей

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Содержать большую семью непросто. Местные власти знают об этом, поэтому многодетным родителям из Мурманской области ежемесячно выплачивают 16 130 рублей за третьего и последующих сыночков и дочек, пока им не исполнится три года. А с первого января следующего года эту сумму увеличат еще на 1 579 рублей. Соответствующее постановление подписал глава заполярного региона Андрей Чибис.

- Установить на 2020 год размер ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 17 709 рублей, - говорится в постановлении правительств Мурманской области.

В официальном документе также указано, что величина денежных доходов в Кольском крае в среднем на душу населения на будущий год составляет 41 275 рублей.

Напомним: с октября в мурманских МФЦ работает единое окно для многодетных семей, где они могут получить всю нужную информацию о положенных им льготах, пособиях и выплатах.

ИСТОЧНИК KP.RU