В 2020 году многодетным семьям Мурманской области увеличат ежемесячное пособие до 17 709 рублей
Содержать большую семью непросто. Местные власти знают об этом, поэтому многодетным родителям из Мурманской области ежемесячно выплачивают 16 130 рублей за третьего и последующих сыночков и дочек, пока им не исполнится три года. А с первого января следующего года эту сумму увеличат еще на 1 579 рублей. Соответствующее постановление подписал глава заполярного региона Андрей Чибис.
- Установить на 2020 год размер ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 17 709 рублей, - говорится в постановлении правительств Мурманской области.
В официальном документе также указано, что величина денежных доходов в Кольском крае в среднем на душу населения на будущий год составляет 41 275 рублей.
Напомним: с октября в мурманских МФЦ работает единое окно для многодетных семей, где они могут получить всю нужную информацию о положенных им льготах, пособиях и выплатах.
ИСТОЧНИК KP.RU