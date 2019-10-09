Для многодетных семей из Мурманска открылось единое окно в МФЦ

СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-09T09:03:18+03:00

В следующем году подобный сервис запустят и в других городах региона. Фото: gov-murman.ru.

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В заполярной столице заработал проект «Одно окно для многодетных семей». Такой суперсервис в многофункциональных центрах города позволит многодетным семьям узнать о положенных им льготах, пособиях и выплатах или подать документы на их получение через единые окна консультирования.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично проверил, как работает новая система.

- Единое окно для многодетных семей – большое и правильное дело. МФЦ мы продолжим улучшать, чтобы механизм работал еще быстрее. Также этой осенью примем законодательные и финансовые решения, чтобы многодетные семьи могли получить либо земельный участок, либо денежный сертификат на покупку квартиры, – подчеркнул глава региона.

Воспользоваться новоиспеченным сервисом «Одно окно для многодетных семей» пока что могут только жители Мурманска. Единые окна консультирования открыты в МФЦ во всех административных округах столицы Заполярья. В следующем году такой проект будет запущен и в других городах области.

ИСТОЧНИК KP.RU