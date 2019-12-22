В Мурманске эвакуировали торговый центр «PLAZMA»

СЕГОДНЯ 17:16 2019-12-22T17:16:49+03:00

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Сегодня, 22 декабря, в соцсетях появилась информация, что в мурманском торгово-развлекательном комплексе «PLAZMA» загорелся склад. Очевидцы произошедшего опубликовали фотографии, на которых видно, как из помещения на улицу вырываются клубы дыма. Сработала пожарная сигнализация, и посетителей стали эвакуировать из торгового центра. Через некоторое время тревогу отменили, так как пожара на самом деле не было.

- На тепловую завесу попала вода и началось усиленное выделение пара, на снимке, которой появился в Интернете, именно он, - объяснил руководитель пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Находившихся в «PLAZMA» людей эвакуировали через небольшое отверстие в противопожарном занавесе, что не очень понравилось мурманчанам. Но на это у спасателей были веские причины.

- В здании есть специальные противопожарные шторы, которые необходимы для оперативного автоматического дымоудаления. Поэтому, их закрытие не для того, чтобы люди остались внутри, а для того, чтобы в помещении быстро исчезал дым и люди не надышались им при выходе. Эта конструкция сертифицирована, прошла все проверки и доказала свою эффективность, - отметил Алексей Баринов.

ИСТОЧНИК KP.RU