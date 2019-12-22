2019-12-22T17:16:49+03:00
Происшествия

В Мурманске эвакуировали торговый центр «PLAZMA»

В здании началось усиленное выделение пара, из-за чего сработала пожарная сигнализация
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Тревогу через некоторое время отменили. Фото: vk.com/pvm51Тревогу через некоторое время отменили. Фото: vk.com/pvm51
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 декабря, в соцсетях появилась информация, что в мурманском торгово-развлекательном комплексе «PLAZMA» загорелся склад. Очевидцы произошедшего опубликовали фотографии, на которых видно, как из помещения на улицу вырываются клубы дыма. Сработала пожарная сигнализация, и посетителей стали эвакуировать из торгового центра. Через некоторое время тревогу отменили, так как пожара на самом деле не было.

- На тепловую завесу попала вода и началось усиленное выделение пара, на снимке, которой появился в Интернете, именно он, - объяснил руководитель пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Находившихся в «PLAZMA» людей эвакуировали через небольшое отверстие в противопожарном занавесе, что не очень понравилось мурманчанам. Но на это у спасателей были веские причины.

- В здании есть специальные противопожарные шторы, которые необходимы для оперативного автоматического дымоудаления. Поэтому, их закрытие не для того, чтобы люди остались внутри, а для того, чтобы в помещении быстро исчезал дым и люди не надышались им при выходе. Эта конструкция сертифицирована, прошла все проверки и доказала свою эффективность, - отметил Алексей Баринов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске эвакуировали торговый центр «PLAZMA»
В Мурманске собирают подарки для онкобольных детей
В Мурманске наступил пик полярной ночи
В Североморске открылся новый детский сад на 75 мест
В Североморск прибыла главная икона Военно-морского флота России
В мурманской Кировке пройдет благотворительная елка
Водителей Мурманской области предупреждают о лосях, которые зачастили выходить на дорогу
Аэропорт «Мурманск» обслужил миллионного пассажира
В полиции начали служебную проверку по массовой драки с подростками в Апатитах
Жительница Мурманска попала под грузовик, когда перебегала дорогу
В Кировске сильный снег отменил праздник по случаю открытия горнолыжного сезона
В Мурманске 10-летний мальчик выскочил под колеса иномарки
В Мурманской области ищут родственников сержанта, погибшего в бою в марте 1943 года под Новгородом
Полярные Зори зажглись фестивалем света
Житель Апатитов задолжал своему ребенку 113 тысяч рублей
Молодые люди попытались укатить огромный новогодний шар с площади в Полярных Зорях
Правительство Мурманской области третий раз эвакуируют из-за угрозы теракта
В Мурманске подросток украл в баре телефон и перевел с него 70 тысяч рублей