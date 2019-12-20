2019-12-20T12:59:28+03:00
Происшествия

Двух жителей Никеля осудили за агрессивные песни в "ВКонтакте"

Экстремистские аудиозаписи заметили сотрудники ФСБ
Мария ПАШЕНКОВА
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Мужчины поплатились за то, что любили не разрешенную у нас в стране музыку.Мужчины поплатились за то, что любили не разрешенную у нас в стране музыку.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Многие чувствуют вседозволенность, когда ведут свои страницы в соцсетях. Позволяют себе оскорблять других людей, размещать материалы 18+, а то и такие, что по закону подводят под уголовное дело.

Так, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике изучили страницы в "ВКонтакте" двух жителей Никеля. И нашли не те песни. Они были включены в федеральный список экстремистских материалов.

- Данные аудиозаписи содержали материалы, направленные на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека по признакам национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной группе. В указанных аудиозаписях содержались призывы к агрессивным действиям насильственного характера, - сообщили в ФСБ.

Мужчины услышали приговор Печенгского районного суда - виновны по административной статье ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов). Поэтому мужчины получили штраф. Судом было учтено добровольное прекращение указанными лицами противоправного поведения. Правонарушители самостоятельно удалили экстремистский контент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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