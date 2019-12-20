Двух жителей Никеля осудили за агрессивные песни в "ВКонтакте"
Многие чувствуют вседозволенность, когда ведут свои страницы в соцсетях. Позволяют себе оскорблять других людей, размещать материалы 18+, а то и такие, что по закону подводят под уголовное дело.
Так, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике изучили страницы в "ВКонтакте" двух жителей Никеля. И нашли не те песни. Они были включены в федеральный список экстремистских материалов.
- Данные аудиозаписи содержали материалы, направленные на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека по признакам национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной группе. В указанных аудиозаписях содержались призывы к агрессивным действиям насильственного характера, - сообщили в ФСБ.
Мужчины услышали приговор Печенгского районного суда - виновны по административной статье ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов). Поэтому мужчины получили штраф. Судом было учтено добровольное прекращение указанными лицами противоправного поведения. Правонарушители самостоятельно удалили экстремистский контент.
ИСТОЧНИК KP.RU