2019-12-20T09:29:07+03:00
Общество

В аптеки и больницы Мурманска не попасть инвалидам

Прокуратура установила в нескольких учреждениях отсутствие пандусов и таблиц со шрифтом Брайля
Лидия АРСТОВА
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Инвалидам Мурманска очень непросто попасть в аптекиИнвалидам Мурманска очень непросто попасть в аптекиФото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала 2016 года в России действует порядок, по которому посещение всех медицинских учреждений должно быть доступно для инвалидов. В перечень условий входят выделенные автостоянки, специальные лифты и туалеты, поручни, пандусы, наличие кресел-колясок и другое. В аптеках и больницах Мурманска прокуратура обнаружила не все.

Прокуроры Ленинского округа проверили восемь аптек трех аптечных сетей, также под контроль попали Мурманский областной психоневрологический диспансер, областной противотуберкулезный диспансер и Мурманская городская детская поликлиника № 5. В результате были выявлены нарушения прав маломобильных северян.

Оказалось, что не везде люди на креслах-колясках могут спокойно проехать. В аптеках, где оборудовать специальный вход проблематично, нет кнопок вызова персонала. А если есть – никто не выходит по вызову. Кроме того, в аптеках и указанных медицинских организациях нет знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля. Такие таблицы дублируют зрительную информацию.

- Прокуратура округа выявила неисполнение обязанности по предоставлению в сентябре 2019 года в Центр занятости населения города Мурманска отчетов о наличии созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов, выполнении квоты для приема на работу инвалидов, - добавили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

В связи с нарушениями два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, три - к административной ответственности по статье 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)» с назначением наказания в виде штрафов и предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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