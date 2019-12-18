В Туломе на лед «Хоккея в валенках» вышло больше двухсот человек
Полярная ночь не повод сидеть дома и спать все свободное время! Именно это доказали участники фестиваля семейного и дворового спорта «Хоккей в валенках», который прошел в минувшие выходные в Туломе в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни». В селе создана хорошая хоккейная база, а местная команда не только стала чемпионом Мурманской области в дворовом спорте, но и и вышла на новый уровень.
Правила хоккея в валенках просты: четыре человека без вратаря, обутые в теплую войлочную обувь на пару размеров больше собственной ноги, пытаются забить как можно больше шайб своим соперникам, не оставляя без защиты и собственные вороты. Зрелищности добавляет большое количество забитых мячей.
В Туломе на лед вышло 20 команд школьники из Мурманска, Колы, Вехнетуломского, Мурмашей и, конечно же, самой Туломы. Болельщики поддерживали своих спортсменов как могли, не забывая подкрепляться горячим чаем и пышными оладьями.
В итоге на пьедестал почета поднялись «Девчушки-хоккеюшки» из Туломы, а также две Мурманские команды КСШОР «Хаски» - юноши 11-14 лет и мальчишки от 6 до 10 лет. Все получили заслуженные кубки и медали.
ИСТОЧНИК KP.RU